У США майже вчетверо зросла частота кровотеч у немовлят — Cyprus Mail

У США частота потенційно небезпечних для життя кровотеч у немовлят майже вчетверо зросла з 2017 року. Два дослідження вказують на зв’язок цієї тенденції зі збільшенням кількості батьків, які відмовляються від профілактичної ін’єкції вітаміну K для новонароджених, повідомляє Cyprus Mail.

Немовлята народжуються без достатнього рівня вітаміну K, який необхідний для згортання крові. Ін’єкції цього вітаміну при народженні є стандартом медичної допомоги у США з 1961 року. Водночас Центри з контролю та профілактики захворювань США не ведуть окремого обліку відмов від цієї процедури та пов’язаних із нею випадків кровотеч.

Дані 11 мільйонів немовлят

Група дослідників на чолі з епідеміологом Університету Співдружності Вірджинії Стівеном Вулфом проаналізувала медичні записи 11 мільйонів немовлят віком до шести місяців за 2017–2025 роки. За цей час частка новонароджених, які отримали ін’єкцію вітаміну K, знизилася з 97,7% до 95%.

Паралельно частота кровотеч, пов’язаних із дефіцитом вітаміну K, майже вчетверо зросла та, за висновком науковців, могла прискорюватися. За весь період дослідження було зафіксовано 5217 випадків кровотеч. За словами Вулфа, показник 2025 року приблизно удвічі перевищив рівень 2024 року.

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Дослідники зазначили, що ці дані не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку. Водночас зростання кровотеч відбулося одночасно зі збільшенням кількості відмов від ін’єкцій і випадків дефіциту вітаміну K.

Вищий ризик кровотечі в мозку

Інше дослідження, проведене командою Крістен Скотт із Дитячої лікарні Філадельфії, охопило понад 5,2 мільйона немовлят, народжених у США у 2017–2025 роках. Частка новонароджених, які не отримали вітамін K, зросла з 3,1% у 2017 році до 6,8% у 2025 році. Наприкінці 2024 року вона становила 5,1%.

У дітей без профілактичної ін’єкції ризик кровотечі протягом перших шести місяців життя був на 47% вищим, ніж у тих, хто її отримав. Також вони мали більш ніж удвічі вищий ризик кровотечі в мозку в перші шість місяців життя та смерті з діагнозом кровотечі під час перебування у лікарні після народження. Автори підрахували, що на кожні 114 новонароджених без ін’єкції припадає один додатковий випадок кровотечі.

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