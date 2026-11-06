У США малі ритейлери повідомляють про різке зростання витрат на доставку — CNBC

У США малі та середні ритейлери готуються до святкового сезону на тлі зростання вартості доставки, яке, за словами деяких продавців, може суттєво скоротити їхній прибуток. Як повідомляє CNBC, власниця бізнесу з Канзас-Сіті Дженні Шилдс торік платила в середньому близько 4,50 долара за поштову етикетку, а минулого місяця ця сума майже сягнула 6 доларів за посилку.

Шилдс, яка продає аксесуари для волосся під брендом Evie Pearl Handmade, бере з покупців 6 доларів за доставку. Приблизно 1,50 долара з цієї суми покриває пакувальні матеріали, тому через подорожчання пересилання вона вже не виходить у нуль і покриває частину витрат самостійно. Підприємиця розглядає підвищення тарифу на доставку вперше за шість років, водночас зазначаючи, що через ці витрати продажі вже сповільнилися.

Перегляд умов доставки

CNBC зазначає, що зростання цін на пальне після лютневих атак США та Ізраїлю на Іран підвищило вартість морських, авіаційних, залізничних та автомобільних перевезень. Amazon у третьому кварталі повідомила про збільшення витрат на доставку на 11% у річному вимірі. За даними Freightos, середня світова ставка на авіавантажі становить близько 3,37 долара за кілограм, що на 43% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

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Тодд Шелтон, засновник однойменної компанії з виробництва одягу в Нью-Джерсі, цього тижня вперше почав стягувати з клієнтів плату за зворотну доставку, віднімаючи її із суми повернення коштів. Він також стикається зі зростанням цін на японський денім і тканини з Португалії. Компанія залишається прибутковою, однак вищі витрати скоротили її маржу.

Святкові надбавки та попит

UPS, FedEx і Поштова служба США запровадили сезонні надбавки, розмір яких залежить від типу посилки; вони діятимуть до завершення святкового періоду. Такі доплати є звичними в пік сезону, однак протягом останніх років вони зростали.

Водночас Національна федерація роздрібної торгівлі США очікує, що святкові продажі до кінця року зростуть на 4,2% — до 1,01 трлн доларів, проти 972 млрд доларів роком раніше. Керівник глобальної практики ритейлу Bain & Company Аарон Черіс зазначив, що частина цього приросту пояснюється інфляцією: покупці витрачатимуть більше через вищі ціни, а не через збільшення обсягів покупок. За його оцінкою, рекордні витрати на доставку особливо тиснуть на невеликих продавців, тоді як великі компанії мають перевагу завдяки довгостроковим контрактам і власним службам доставки.

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