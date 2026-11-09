У Бірмінгемі, США, пілотне дослідження серед пацієнтів із колоректальним раком показало, що рівень легкого ланцюга нейрофіламенту в сироватці крові (sNfL) може відображати посилення периферичної нейропатії під час і після ад’ювантної хіміотерапії з оксаліплатином. Препарат може спричиняти оніміння, поколювання та біль у руках і ногах. Про результати дослідження, опублікованого в European Journal of Cancer Care, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Команда Еллен М. Лавуа Сміт зі Школи медсестринства Університету Алабами в Бірмінгемі спостерігала за дорослими пацієнтами з колоректальним раком II–III стадій. Учасники мали пройти ад’ювантну хіміотерапію з оксаліплатином. До початку лікування вони не мали периферичної нейротоксичності та не отримували нейротоксичної хіміотерапії раніше.

Стан учасників оцінювали до лікування, у середині курсу, після його завершення та через три місяці після останньої дози оксаліплатину. Дослідницькі медсестри застосовували шкалу Total Neuropathy Score–Nurse, що поєднує оцінку симптомів із неврологічним оглядом, а також опитувальник CIPN6 із шести пунктів щодо сенсорних симптомів. Під час кожного обстеження науковці брали по п’ять мілілітрів крові та визначали концентрацію sNfL методом імуноферментного аналізу.

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Показники зростали після терапії

Середній рівень sNfL зріс із 23,8 піктограма на мілілітр до хіміотерапії до 46,7 на момент завершення лікування та до 61,1 через три місяці. Середній показник нейропатії за оцінкою медсестер підвищився з 0,5 до 2,6, а згодом до 2,9. Значення за опитувальником CIPN6 зросло з 6,6 до 11,7 та 12,4 відповідно.

Усі три показники істотно змінювалися з часом, демонструючи подальше погіршення нейропатії після завершення хіміотерапії — явище, відоме як coasting. Через три місяці рівень sNfL помірно корелював з оцінкою нейропатії медсестрами (r = 0,51) і повідомленими пацієнтами симптомами (r = 0,58). Аналіз із поправкою на вік, стать, расу та сумарну дозу оксаліплатину також підтвердив зв’язок біомаркера з обома оцінками нейропатії.

Результати підтримують подальше вивчення sNfL як засобу моніторингу нейротоксичності разом із клінічними оцінками та повідомленнями пацієнтів. Водночас невелике спостережне дослідження не перевіряло профілактичних втручань і не встановило, чи можуть ранні зміни маркера передбачати подальшу нейропатію. Для ширшого використання потрібні більші багатоцентрові дослідження, стандартизація тестування та визначення клінічно значущих порогових значень.

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