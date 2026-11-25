У США частка людей віком від 65 років із деменцією та іншими когнітивними розладами, яким призначали потенційно неприйнятні препарати, знизилася з 39,3% у 2011 році до 29,3% у 2022-му. Про це свідчить дослідження Університету Баффало, повідомляє ScienceDaily.

Науковці проаналізували дані 2796 літніх американців із когнітивними розладами, які жили самостійно. Вибірка репрезентувала приблизно 29,7 млн жителів США цієї вікової та медичної групи за період 2011–2022 років. Результати роботи опублікували в Journal of the American Geriatrics Society.

Препарати, що можуть погіршувати стан

Дослідники оцінювали ліки за критеріями Бірса Американського геріатричного товариства — переліком приблизно 100 препаратів, які можуть становити ризик для людей старшого віку. Особливу увагу приділили засобам, здатним створювати додаткові небезпеки для пацієнтів із діагностованими когнітивними розладами.

Йдеться, зокрема, про препарати для лікування тривожності, порушень сну, психозів та інших станів, пов’язаних із центральною нервовою системою. Автори зазначають, що неналежне застосування таких ліків може бути надмірним навантаженням для літніх пацієнтів. Бензодіазепіни від тривожності та снодійні препарати можуть негативно впливати на когнітивні функції, рівновагу й координацію. Потенційні наслідки небезпечного медикаментозного лікування включають більше звернень до відділень невідкладної допомоги, частіші й триваліші госпіталізації, погіршення психічного стану та підвищений ризик передчасної смерті.

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Попри прогрес, проблема зберігається

Перший автор дослідження Хаовень Сюй зазначив, що для таких пацієнтів важливим є «депризначення» — перегляд терапії лікарем, зменшення дози або частоти прийому, припинення недоречних препаратів чи їх заміна на м’якші альтернативи. Це, зокрема, може стосуватися людей, які роками приймають бензодіазепіни від тривожності або снодійні засоби.

Дослідження не встановлювало причини зниження кількості таких призначень. Водночас автори припускають, що на тенденцію могли вплинути зростання обізнаності медиків і розвиток геріатричної медицини. Попри позитивну динаміку, майже кожен третій літній пацієнт із когнітивними розладами все ще отримував потенційно небезпечні препарати.

Науковці пропонують ретельно переглядати перелік ліків під час амбулаторних візитів і застосовувати інструменти на кшталт Drug Burden Index, що допомагають оцінювати сукупний вплив препаратів на центральну нервову систему. Вони також наголосили на потребі подальших досліджень, щоб з’ясувати, чи поліпшення медикаментозної терапії зменшує кількість госпіталізацій і звернень по невідкладну допомогу.

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