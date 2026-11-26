У США мережа раннього попередження про голод FEWS NET не опублікує грудневий звіт про продовольчу безпеку, оскільки Державний департамент не підтвердив фінансування на поточний фінансовий рік. Понад половина польових працівників мережі може втратити роботу до кінця року, повідомляє The Japan Times із посиланням на шістьох поінформованих співрозмовників.

За даними трьох джерел, 1 грудня десятки співробітників FEWS NET мають отримати 30-денні повідомлення про звільнення. У листі до представників гуманітарних організацій мережа зазначила, що не випустить грудневе оновлення, бо фінансування на фінансовий рік, який почався в жовтні, досі не підтверджене. Працівники розпочали процедури згортання діяльності на випадок непередбачених обставин.

Важливе оновлення для гуманітарної допомоги

Грудневий звіт мав містити дані про райони з найгострішою нестачею продовольства в Судані, Ємені, Південному Судані та Сомалі. Ранні ознаки голоду допомагають гуманітарним організаціям і посадовцям оцінювати потреби та спрямовувати допомогу, щоб запобігти смертям від голоду.

У FEWS NET заявили, що намагатимуться залишатися максимально залученими в період перебоїв і розраховують незабаром підтвердити фінансування та відновити повну роботу. Водночас джерела видання не мають даних про те, коли можуть відновитися фінансування і публікація звітів та чи поновлять скорочені посади.

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Скорочення персоналу

У FEWS NET працюють близько 200 людей різних національностей, переважно польові співробітники в регіональних центрах і країнових офісах, які збирають та аналізують дані. У жовтні повідомлення про звільнення вже отримали 20% працівників мережі, повідомили шість співрозмовників.

Четверо джерел розповіли, що працівники FEWS NET ще минулого тижня попереджали Держдепартамент: без фінансових гарантій роботу доведеться припинити. Внутрішній лист від 24 липня передбачав призупинення відряджень і найму через нестачу коштів.

Польові витрати FEWS NET проходять через приватного підрядника Chemonics, який традиційно оплачує їх авансом до відшкодування урядом США. За словами джерел, компанія кілька місяців покривала витрати в очікуванні рішення Держдепартаменту та цього місяця надіслала йому план згортання операцій. Держдепартамент і Chemonics не надали оперативних коментарів.

Мережу FEWS NET створили у 1985 році після смертельного голоду в Ефіопії. Вона прогнозує продовольчі кризи на шість-дванадцять місяців наперед і працює більш ніж у 30 країнах.

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