Американська мережа ресторанів Denny’s повернула пам’ятну табличку на честь гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга в ресторані в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, США. Табличку демонтували ввечері 12 листопада — того ж дня, коли Хуанг залишив посаду керівника Nvidia. За словами мережі, вона дізналася про це 13 листопада та повернула знак на місце.

Як повідомляє Fortune, 14 листопада представник Denny’s уже підтвердив, що табличку перевстановлюють. Компанія публічно не пояснювала причин її демонтажу.

Повернення до Nvidia

23 листопада рада директорів Nvidia одностайно проголосувала за поновлення Хуанга на посадах президента, генерального директора та члена ради директорів. У компанії заявили, що, спираючись на інформацію високопосадовців уряду США, не вбачають у його поверненні ризиків для національної безпеки.

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Після поновлення Хуанга Denny’s опублікувала звернення, наголосивши, що деякі речі не прибирають із меню, і віднесла до них свого найвідомішого колишнього працівника. Мережа також написала, що його кабінка чекатиме та запросила його на каву.

Місце заснування Nvidia

У 1993 році Дженсен Хуанг разом з інженерами Крісом Малаховскі та Кертісом Прієм зустрічався в Denny’s у Сан-Хосе, щоб обговорити ідею створення чипа для реалістичнішої комп’ютерної графіки. Згодом ця ідея перетворилася на Nvidia.

У вересні 2023 року Denny’s встановила в ресторані табличку, назвавши цю кабінку місцем, де було започатковано компанію вартістю $1 трлн. До кар’єри в технологічній галузі Хуанг п’ять років працював у Denny’s у Портленді: був посудомийником, помічником офіціанта та офіціантом.

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