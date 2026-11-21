Національний центр кримінальної інформації ФБР у США міг вдруге за останні місяці зазнати кібервтручання. Про це в п’ятницю повідомило Jerusalem Post з посиланням на CNN.

Джерела CNN

CNN послалося на двох осіб, поінформованих про розслідування інциденту. За їхніми даними, йдеться про можливе порушення безпеки системи Національного центру кримінальної інформації ФБР.

Статус повідомлення

Інцидент описано як apparent breach, тобто ймовірне порушення безпеки. Таким чином, у повідомленні не йдеться про остаточно підтверджений злом системи.

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Jerusalem Post позначило матеріал як такий, що розвивається. Це означає, що в міру розслідування можуть з’явитися нові підтверджені відомості про інцидент.

У заголовку Jerusalem Post також згадано низку технологічних проблем. Водночас подробиць про ці проблеми або можливих причетних до кібервтручання у повідомленні не наведено.

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