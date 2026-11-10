У США МРТ-показник мозку пов’язали з темпом старіння організму — News-Medical

Науковці з Університету Піттсбурга у США спільно з колегами з Університету Вірджинії виявили статистичний зв’язок між МРТ-показником DunedinPACNI та біомаркерами біологічного старіння організму. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в журналі npj Aging.

Дослідники перевіряли показник DunedinPACNI — модель, що оцінює темп фізіологічного старіння за структурними характеристиками мозку, отриманими під час одного МРТ-сканування. Раніше цей підхід розробили на основі даних Dunedin Study: модель пов’язує будову мозку в середньому віці зі змінами 19 показників фізіологічного здоров’я.

Дані двох груп учасників

У поперечному аналізі взяли участь 746 загалом здорових дорослих із районів навколо Піттсбурга: 451 учасник дослідження Adult Health and Behavior та 295 учасників Neurobiology of Adult Health. У них зібрали соціально-демографічні дані, зразки крові та результати МРТ.

Для оцінки біологічного старіння автори сформували окремі комбіновані показники на основі аналізів крові. Вони враховували маркери, пов’язані з роботою різних систем організму, зокрема інсулін, C-реактивний білок, інтерлейкін-6, цистатин C і глікований гемоглобін. Швидший темп старіння за DunedinPACNI статистично пов’язувався з вищими значеннями комплексного показника мультисистемного біологічного старіння в обох групах.

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Спостереження тривалістю до 15 років

Окремо науковці проаналізували 224 учасників першої групи, які повторно здали аналізи крові через 7–15 років. Швидший темп за DunedinPACNI на початку спостереження був пов’язаний із вищими значеннями комбінованого показника біологічного старіння під час наступного обстеження, навіть з урахуванням початкових результатів.

Автори також порівняли DunedinPACNI з трьома іншими підходами до оцінки віку мозку — brainageR, ENIGMA та DeepBrainNet. Зв’язок DunedinPACNI з біомаркерами старіння переважно зберігався після такого коригування, тоді як альтернативні показники не продемонстрували незалежного зв’язку зі змінами комбінованого показника в довгостроковому спостереженні.

Водночас дослідники наголосили, що обидві групи складалися переважно зі здорових дорослих із одного регіону США, а довгостроковий результат ще не відтворили в незалежній вибірці. Для оцінки ширшого застосування методу потрібні подальші дослідження з іншими маркерами старіння, зокрема епігенетичними годинниками на основі метилювання ДНК.

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