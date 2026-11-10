У США на кір захворіли понад 5100 людей, померли вісім — Tagesschau

У США від початку року на кір захворіли понад 5100 людей, а вісім пацієнтів померли. Лише за останній тиждень у країні зафіксували три смерті. Як повідомляє Tagesschau, це найбільший спалах кору у США за 35 років.

Минулого тижня у штаті Вісконсин повідомили про смерть немовляти від кору — першу смерть від цієї хвороби за десятиліття. Епідеміолог і професор Університету Вісконсину в Медісоні Раян Вестергаард пояснив поширення вірусу великою кількістю людей без достатнього захисту, через що збудник може знаходити нових передавачів.

Падіння рівня вакцинації

Рівень повної вакцинації від кору серед американських дітей дошкільного віку становить трохи понад 92%. Для формування ефективного колективного імунітету, за даними матеріалу, показник має бути близьким до 95%.

У деяких релігійних громадах, зокрема серед амішів і менонітів, багато людей і раніше відмовлялися від вакцинації. Водночас прогалини у щепленнях зросли й поза такими громадами. Під час пандемії COVID-19 багато планових щеплень не зробили.

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Суперечливі сигнали влади

Епідеміолог Університету Джонса Гопкінса Вільям Мосс заявив, що уряд подає суперечливі сигнали щодо щеплень. За його словами, міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший рекомендує непідтверджені методи лікування кору, зокрема антибіотики, стероїди та вітаміни. Кеннеді, який раніше був одним із найвідоміших критиків вакцинації у США, нині наголошує на ефективності щеплення від кору.

У штаті Нью-Йорк ще 2019 року скасували релігійні винятки з вимоги вакцинації для школярів. За словами епідеміологині та наукової журналістки Селін Гаундер, після цього рівень щеплень у школах зріс у середньому на п’ять відсоткових пунктів. Водночас вимога не поширюється на дітей, які навчаються вдома.

У Вісконсині планують вакцинувати особливо вразливих немовлят уже з шести місяців, хоча зазвичай щеплення від кору починають робити з року. Кір вважався елімінованим у США з 2000 року, однак міжнародна експертна комісія цього тижня має перевірити, чи зберігається цей статус.

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