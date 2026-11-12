У США на понад 40 кампусах провели акції на підтримку бойкоту Starbucks — The Guardian

У США 12 листопада баристи Starbucks, студенти, обрані посадовці та активісти провели акції на понад 40 університетських кампусах на підтримку бойкоту мережі. Профспілка Starbucks Workers United закликає не купувати продукцію компанії, доки не буде укладено її перший колективний договір зі Starbucks.

Як повідомляє The Guardian, профспілка вимагає підвищення оплати праці та збільшення кількості працівників у кав’ярнях. Зокрема, вона домагається мінімальної ставки 17 доларів за годину для барист і щонайменше трьох працівників у кожній кав’ярні.

Переговори без договору

Понад 700 кав’ярень Starbucks проголосували за створення профспілок, що охоплюють більш як 12 тисяч барист. Перша кав’ярня мережі в Баффало, штат Нью-Йорк, підтримала створення профспілки у грудні 2021 року. Відтоді минуло майже п’ять років, однак сторони досі не уклали першого договору.

Профспілка активніше працює з університетами з 2023 року, закликаючи їх не продовжувати контракти зі Starbucks через реакцію компанії на профспілковий рух. Корнельський університет і Коледж Помона не поновили угоди з компанією, а Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі припинив продавати продукцію Starbucks у своїх кафе.

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Заходи запланували, зокрема, в Пенсильванському університеті, Північно-Західному університеті та Університеті Вашингтона. Кампанія відбувається напередодні активного святкового сезону для мережі, включно з Red Cup Day 17 листопада, коли відвідувачі отримують багаторазові святкові чашки.

Позиція компанії

Бариста, який бере участь в акції в Університеті Техасу в Остіні, заявив, що працівники прагнуть заручитися підтримкою студентів для бойкоту. За його словами, колективний договір міг би надати працівникам захист від звільнення без належних підстав.

У Starbucks заявили, що Workers United представляє приблизно 5% працівників компанії у США, а такі акції, на думку мережі, відволікають від переговорів. Представник компанії також повідомив, що Starbucks не очікує істотних перебоїв у роботі кав’ярень у святковий період.

Starbucks, посилаючись на незалежні дослідження, стверджує, що середня сукупна оплата праці та пільги для її працівників у США перевищують 30 доларів за годину. За даними компанії, до пакета входять медичне страхування, повна попередня оплата навчання, акції компанії та до 18 тижнів оплачуваної батьківської відпустки для працівників, які працюють щонайменше 20 годин на тиждень.

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