У США настрої забудовників на ринку односімейного житла в листопаді впали на чотири пункти — до 25 пунктів. Це найнижчий показник із квітня 2012 року, коли ринок відновлювався після житлової кризи та масових стягнень житла за борги, повідомляє CNBC з посиланням на індекс Національної асоціації будівельників житла США та Wells Fargo.

У листопаді 46% забудовників заявили, що знизили ціни на житло. Це найбільша частка за період після пандемії COVID-19. Ще 68% компаній застосовували стимули для покупців — також максимум після пандемії. Принаймні 60% забудовників використовують такі стимули вже 20-й місяць поспіль.

Високі ставки стримують попит

Середня ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою в понеділок становила 7,51%, за даними Mortgage News Daily. Роком раніше вона дорівнювала 6,38%. Вищі іпотечні ставки, витрати на енергію, будматеріали та оплату праці, а також слабша споживча впевненість тиснуть на ринок, зазначає видання.

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Індекс поточних умов продажів у листопаді скоротився на шість пунктів — до 28. Оцінка очікуваних продажів знизилася на два пункти — до 30. Показник трафіку потенційних покупців упав на два пункти, до 16 — це найнижчий рівень за 15 років, якщо не враховувати початок пандемії у 2020 році.

Падіння в усіх регіонах

За тримісячним ковзним середнім регіональний індекс на Північному Сході США знизився на чотири пункти, до 34. На Середньому Заході він упав на п’ять пунктів, до 35, на Півдні — на три пункти, до 27, а на Заході — на три пункти, до 23.

Голова асоціації забудовників Білл Оуенс заявив, що посилення імміграційного контролю поглиблює дефіцит працівників на будмайданчиках і підвищує витрати. Головний економіст NAHB Роберт Дітц також назвав серед чинників дорожчі через мита будівельні матеріали, нестачу працівників, регуляторні обмеження, іпотечні ставки понад 7% та невизначені економічні перспективи.

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