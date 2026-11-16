У США науковиця прибрала грошові виплати з дослідження ВІЛ — The Guardian

У США дослідниця Джейд Пагкас-Бейзер змінила фінансоване Національними інститутами здоров’я США дослідження після того, як представники NIH попросили відмовитися від безумовних грошових виплат учасникам. Її рандомізоване дослідження в Чикаго мало перевірити, чи допоможуть щомісячні виплати по 500 доларів молодим малозабезпеченим людям із ВІЛ дотримуватися лікування, повідомляє The Guardian.

Зміна умов дослідження

Пагкас-Бейзер отримала свій перший грант NIH у червні 2025 року. До виділення коштів співробітники інститутів усно просили прибрати із заявки згадки про людей усіх гендерних ідентичностей, а також твердження про вищий рівень бідності серед темношкірих і латиноамериканських людей. За словами науковиці, у 2026 році її попросили виключити саму ідею роздавання грошей і будь-які посилання на можливий вплив роботи на державну політику.

Дослідниця розповіла, що їй запропонували знайти 1 млн доларів з інших джерел, якщо вона не прибере грошові виплати з гранту на 1,3 млн доларів. У підсумку вона замінила виплати продовольчими й транспортними ваучерами. Учасників доведеться знову попросити про згоду на участь, оскільки дослідження суттєво змінилося.

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Тисячі змінених грантів

За аналізом незалежної групи Grant Witness, у 2025 році змінилися понад 3 401 із більш як 39 тисяч продовжених грантів NIH, або 8,6%. У 2026 році зміни торкнулися 3 006 із майже 35,5 тисячі таких грантів, або 8,5%. Для порівняння, у 2023 році назви, анотації або заяви про суспільне здоров’я змінили у 154 із понад 40 тисяч грантів — 0,4%.

Гранти, пов’язані з ВІЛ, за цими даними змінювали майже вдвічі частіше: у 2025 році коригування внесли до 305 із 1 795 таких грантів, а у 2026 році — до 335 із 1 609. NIH заявили, що переглянули умови фінансування понад 5 тисяч нових і продовжених грантів, аби фінансувати найбільш вагомі наукові дослідження, реагувати на нагальні потреби у сфері здоров’я та підтримувати кадровий потенціал біомедичної науки. В інститутах також зазначили, що всі переглянуті гранти оцінювали експерти.

Пагкас-Бейзер є однією з 14 позивачів у справі, в якій стверджується, що перегляд і скасування грантів становлять цензуру та дискримінацію за поглядами. На федеральному судовому слуханні в листопаді мають розглянути, чи надати позову статус колективного.

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