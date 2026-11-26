У США Податкова служба (IRS) у 2026 фінансовому році розпочала 2153 нові податкові перевірки осіб із позитивним доходом від 10 млн доларів. Це приблизно на 42% менше, ніж попереднього року, і трохи нижче від запланованого показника, повідомляє The Hill з посиланням на річний фінансовий звіт відомства.

Поточний показник майже удвічі менший за рівень 2023 року, коли IRS почала 4326 таких перевірок, але загалом відповідає рівню 2021 року. У службі пояснили спад тим, що надавали пріоритет складнішим перевіркам із потенційно вищими надходженнями та кращими результатами для дотримання податкового законодавства.

Більше перевірок корпорацій

Скорочення кількості перевірок фізичних осіб не обов’язково означає меншу увагу до високих доходів. Кількість нових аудитів великих корпорацій з активами щонайменше 250 млн доларів зросла на 44% — до 2140. Це найвищий показник щонайменше за останні п’ять років. Число нових перевірок партнерств також збільшилося майже на 13%, хоча й залишилося нижчим за нещодавній максимум 2023 року.

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Професор бухгалтерського обліку Університету Північної Кароліни Джефф Хупс зазначив, що складно відокремити контроль за партнерствами від контролю за заможними людьми: одна перевірка партнерства може зачіпати багатьох осіб із високими доходами. Доцент Школи бізнесу Теппера Університету Карнегі-Меллона Макс Ріш сказав, що наведені дані узгоджуються з переходом IRS до складніших аудитів, які потребують більше часу й ресурсів, але потенційно можуть принести більший результат.

Штат аудиторів скоротився

Зменшення кількості нових перевірок відбулося після збільшення фінансування контрольної роботи IRS за президента Джо Байдена, значну частину якого згодом скасував Конгрес. За даними наглядового органу Міністерства фінансів США, чисельність працівників IRS, залучених до аудитів, скоротилася приблизно з 15 300 у 2024 фінансовому році до близько 10 500 у січні 2026 року.

Водночас загальні надходження IRS від примусового забезпечення виконання податкових вимог у 2026 фінансовому році зросли до 96,8 млрд доларів проти 93,8 млрд доларів роком раніше. Відомство повідомило про розширення використання аналітичних інструментів для виявлення ризиковіших справ. У звіті не вказано, яку частину цих надходжень забезпечили саме аудити; за оцінкою податкового інспектора Мінфіну, у 2025 фінансовому році перевірки дали близько 7% таких надходжень, тоді як більшість забезпечили стягнення платежів.

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