У США обрали щонайменше 75 корінних жінок і небінарних кандидатів — The Guardian

На проміжних виборах у США обрали щонайменше 75 жінок, небінарних і Two Spirit-кандидатів із корінних народів. Як повідомляє The Guardian, серед переможниць — Деб Гааланд, громадянка Лагуна-Пуебло, яка очолить штат Нью-Мексико, та віцегубернаторка Міннесоти Пеггі Фланаган із громади Вайт-Ерт оджибве, яка представлятиме штат у Сенаті США.

Фланаган стане першою жінкою з корінних народів США в історії верхньої палати Конгресу. За 237 років існування Сенату штати представляли лише четверо чоловіків із корінних народів.

Перші жінки на чолі націй

Крісталайн Керлі стане першою жінкою, яка очолить Націю навахо — одну з найбільших племінних націй країни. Її територія охоплює приблизно 27 тисяч квадратних миль у частинах штатів Нью-Мексико, Аризона та Юта. Керлі нині є спікеркою ради Нації навахо, а у 2022 році стала першою жінкою на цій посаді.

Тіна Абрамс очолить Націю сенека на заході штату Нью-Йорк. Вона стане першою жінкою-лідеркою в сучасній історії найбільшого племені штату. У заяві після перемоги Абрамс зазначила, що цей момент надихнули покоління сильних жінок сенека.

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Рекордна кількість кандидатів

За даними Advance Native Political Leadership та видання ICT, цього виборчого циклу на місцеві, штатні й федеральні посади балотувалися рекордні 363 кандидати з корінних народів. Щонайменше 180 із них перемогли.

До Палати представників США приєднається демократка від Нью-Йорка Клер Вальдес, громадянка пуебло Іслета-дель-Сур. Вона працюватиме разом із Шаріс Девідс із народу хо-чанк, яку переобрали в Канзасі на п'ятий термін у Конгресі. У 2018 році Девідс і Гааланд стали першими жінками з корінних народів, обраними до Конгресу США.

Мері Пелтола з народу юпік також може стати однією з перших жінок із корінних народів у Сенаті США, якщо переможе у виборчих перегонах на Алясці, результати яких ще не визначено.

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