У США дослідники зафіксували гострі зміни показників судинної функції після одного сеансу вейпінгу, зокрема під час використання електронних сигарет без нікотину. Результати роботи, проведеної в Університеті Пенсильванії, планують представити на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки.

Як повідомляє News-Medical, у дослідженні взяли участь 41 здоровий курець і користувач вейпів віком від 20 до 50 років, середній вік яких становив 29,8 року. Усі вони щодня курили та/або користувалися електронними сигаретами понад рік. Контрольну групу становили 17 людей віком від 21 до 33 років, які ніколи не курили та не вейпили.

Три варіанти впливу

Учасники пройшли три окремі сесії: після куріння тютюнової сигарети, після вдихання аерозолю електронної сигарети з нікотином і без нікотину. До та після кожного епізоду їм проводили МРТ-дослідження.

Науковці оцінювали швидкість відновлення кровотоку й рівня кисню після короткочасного обмеження кровопостачання, жорсткість аорти, реакцію судин мозку на зміну потреб, споживання мозком кисню та еластичність сонних артерій.

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Зміни виявили і без нікотину

Після одного сеансу куріння або вейпінгу учасники мали зміни кровотоку та показників насичення крові киснем. Такі зміни спостерігалися після електронних сигарет як із нікотином, так і без нього. На думку авторів, це свідчить, що негайний вплив на кровообіг не можна пояснити лише нікотином.

Зокрема, після всіх трьох варіантів впливу — вейпінгу з нікотином, без нікотину та куріння — знижувався базовий рівень венозного насичення крові киснем, який вимірювали у вені стегна. Дослідники припустили, що це може вказувати на короткочасне зниження засвоєння кисню легенями після куріння або вейпінгу.

Авторка дослідження Маріанн Наббут зазначила, що вейпінг спричинив зміни більшої кількості маркерів, ніж куріння звичайної сигарети. Водночас робота оцінювала лише негайні ефекти. Щоб встановити, чи можуть ці тимчасові зміни бути пов’язаними з тривалими серцево-судинними наслідками, потрібні довгострокові дослідження.

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