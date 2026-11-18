Коледжі та університети США цього року оголосили близько 150 трирічних програм бакалаврату. Їх запроваджують, щоб знизити загальну вартість вищої освіти та допомогти студентам швидше вийти на ринок праці, повідомляє The Independent.

Такі програми зазвичай передбачають приблизно 90 кредитних годин замість традиційних 120. Йдеться не про стиснення стандартної програми в коротший строк: університети переглядають навчальні плани, скорочують кількість вибіркових дисциплін, поєднують курси та інтегрують стажування. Студенти можуть сплачувати річну плату за навчання протягом трьох років замість чотирьох. За даними старшого дослідника аналітичного центру Rand Джейсона Лі, у 2024 році оголосили лише п’ять таких програм.

Програми для професійних напрямів

Університети зосереджуються зокрема на спеціальностях із високим попитом на працівників, таких як медсестринство, соціальна робота та сфера гостинності. Нью-Йоркський університет нещодавно запропонував трирічні програми з медсестринства та гостинності. Для майбутніх медсестер там планують замінити окремий курс хімії вступним курсом природничих наук, який охоплюватиме елементи біохімії, органічної хімії, генетики й харчування.

Університет Оклахоми розробляє трирічну програму із соціальної роботи, щоб реагувати на нестачу фахівців у штаті та залучати абітурієнтів, яких стримує чотирирічний термін навчання. Університет Johnson & Wales у Провіденсі, штат Род-Айленд, запустив трирічні напрями торік. Кількість заявок на них у кампусі Провіденса цього року зросла на 27%, а рівень продовження навчання студентами дещо вищий, ніж на традиційних програмах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження та застереження

Викладацькі об’єднання та критики вищої освіти застерігають, що скорочені програми можуть послабити академічні стандарти та обмежити можливість студентів випробувати різні дисципліни. Президент Американської асоціації університетських професорів Тодд Вулфсон назвав трирічні програми спрощеною відповіддю на проблему доступності освіти.

Університет Саффолка в Бостоні наступної осені планує запустити трирічну програму з адміністрування та інновацій у сфері охорони здоров’я. Її студентам будуть доступні обмежені можливості для мінорних програм, подвійних спеціальностей або навчання за кордоном, однак вони зможуть перейти на чотирирічний формат.

Під час випробування прискорених програм Johnson & Wales University його акредитатор — Комісія вищої освіти Нової Англії — вимагає, щоб для кожної з них існував чотирирічний варіант. Це дає студентам можливість перейти на стандартну програму, якщо роботодавці або заклади післядипломної освіти не визнаватимуть скорочену кваліфікацію.

Читай нас у