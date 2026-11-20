У США рандомізоване клінічне дослідження за участю 651 людини віком від 60 до 80 років показало, що структурована цифрова платформа для повідомлення результатів генетичного тесту на ризик хвороби Альцгеймера не поступалася консультації з фахівцем через телемедицину. Дослідники порівнювали рівень поінформованості учасників, тривожність і дистрес, пов’язаний із хворобою. Про результати випробування eSMARTER, опубліковані в JAMA Neurology, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Учасники раніше пройшли генотипування APOE, але ще не знали його результатів. Цей тест дає інформацію про генетичну схильність до хвороби Альцгеймера, а не встановлює діагноз. Їх у співвідношенні два до одного розподілили між двома групами: 435 осіб отримали результати через цифрову платформу, ще 216 — під час телемедичної сесії з генетичним консультантом.

Онлайн-формат передбачав захищену вебплатформу або чат через SMS, навчальні матеріали та персоналізовані оцінки ризику легких когнітивних порушень або деменції до 85 років. Учасники цифрової групи могли звернутися до клініциста до, після або замість самостійного ознайомлення з результатами. Дев’яносто відсотків рандомізованих учасників завершили запропоноване цифрове навчання, а генетичного консультанта попросили лише двоє людей із цієї групи.

Рівень задоволеності був вищим після консультації

В обох групах основні показники після отримання результатів були порівнюваними протягом шести місяців спостереження. Водночас упродовж першого тижня учасники цифрової групи дещо частіше повідомляли про негативні психологічні реакції на інформацію про генетичний ризик. Автори зазначили, що різниця була невеликою, імовірно не мала клінічного значення та не зберігалася надалі.

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Задоволеність способом отримання генетичних результатів була високою в обох групах, але вищою серед тих, хто спілкувався з фахівцем: 4,8 бала проти 4,3 з 5. Через шість тижнів учасники цифрової групи частіше неправильно пригадували свій результат APOE — 14% проти 6% у телемедичній групі. Через шість місяців правильний результат пам’ятали 83% учасників цифрової групи та 87% групи телемедицини.

Додаткове дослідження біомаркера

Через шість місяців учасникам також запропонували аналіз крові на фосфорильований тау-білок 217, або p-tau217, який може свідчити про патологічні зміни, пов’язані з хворобою Альцгеймера. Опціональне розкриття результатів цього тесту завершили 500 учасників. Дослідники не виявили статистично значущої загальної різниці між цифровим і телемедичним форматами за рівнем тривожності, дистресу, симптомами депресії, сприйняттям ризику та іншими показниками.

Автори застерегли, що більшість учасників були білими, мали вищу освіту та добровільно долучилися до дослідницької програми. Крім того, до випробування не залучали людей із вираженими депресивними симптомами, ознаками суїцидальності або нестабільними тяжкими психічними розладами. Тому результати не можна автоматично поширювати на всі групи пацієнтів.

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