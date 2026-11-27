У США покупці витратили рекордні $7,1 млрд на онлайн-покупки у День подяки. Це на 10,4% більше, ніж за аналогічний день торік, і вище за прогноз Adobe Digital Insights на рівні $6,9 млрд, повідомляє Anadolu Agency.

За даними Adobe, зростання онлайн-видатків також перевищило попередній прогноз компанії, яка очікувала підвищення на 8,5%. Найбільший попит серед покупців мали товари для відеоігор та електроніка.

Продажі напередодні Чорної п’ятниці

У середу перед Днем подяки американці витратили в інтернеті $4,7 млрд, а у вівторок — $5,1 млрд. Adobe прогнозувала, що у Чорну п’ятницю онлайн-продажі зростуть на 9,2% і сягнуть рекордних $12,9 млрд.

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Найактивнішим днем святкового сезону в онлайн-торгівлі, за очікуваннями компанії, залишиться Кіберпонеділок. Його продажі можуть зрости на 6,2% — до $15,1 млрд.

Прогнози на святковий сезон

Adobe очікує, що за п’ять днів від Дня подяки до Кіберпонеділка, відомих як Кібертиждень, онлайн-продажі становитимуть $47,5 млрд. Це на 7,4% більше, ніж роком раніше. За листопад і грудень компанія прогнозує сукупні онлайн-витрати на рівні $275,1 млрд, або на 6,7% більше у річному вимірі.

Національна федерація роздрібної торгівлі США прогнозує, що роздрібні продажі в магазинах та онлайн у листопаді й грудні зростуть на 4,2% — до $1,013 трлн. Її розрахунок не враховує продажі автомобілів, пального та послуги ресторанів. Організація також оцінює, що покупки між Днем подяки та Кіберпонеділком планують здійснити 182,7 млн споживачів проти 186,9 млн торік.

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