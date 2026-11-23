У США в мережі оприлюднили раніше не показане аматорське відео концерту Led Zeppelin, що відбувся 11 червня 1977 року в нью-йоркському Madison Square Garden. Запис на плівку Super 8 близько шести з половиною хвилин десятиліттями зберігався в гаражі одного з глядачів, повідомляє Rolling Stone.

Камера в рукаві куртки

Відео зняв Джефф Балленберг, якому на час концерту було 17 років. Він розповів LedZepNews, що проніс камеру повз охорону арени, сховавши її в рукаві куртки. Під час виступу він боявся, що його помітять, тому знімав лише в моменти, коли поруч не було стюарда. Через це на записі немає жодної повної композиції.

У ролику є фрагменти виконання The Song Remains the Same, Sick Again, Nobody’s Fault But Mine, In My Time of Dying, No Quarter, Ten Years Gone, The Battle of Evermore, Black Country Woman, Bron-Y-Aur Stomp, Kashmir та Over the Top.

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Плівка з гаража

Концерт 11 червня був четвертим із шести виступів Led Zeppelin у Madison Square Garden того місяця. Це також були останні концерти гурту в Нью-Йорку за участю барабанщика Джона Бонема.

Балленберг кілька разів показував відзнятий матеріал друзям, але після поломки проєктора поклав плівку до коробки в гаражі своїх батьків. Згодом він звернувся до JEMS — спільноти шанувальників бутлегів, що займається збереженням рок-історії. Там його звели з YouTube-каналом LedZepFilm.

Концертні архіви гурту

Rolling Stone зазначає, що Led Zeppelin не надто системно документували власні виступи, оскільки професійна зйомка та запис концертів були дорогими. Музиканти також побоювалися, що матеріали потраплять до бутлегерів. У 2003 році Джиммі Пейдж зібрав доступні кадри з різних шоу для релізу Led Zeppelin DVD, до якого увійшли й окремі аматорські записи.

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