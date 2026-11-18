Суд у Брукліні, США, засудив громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта до 330 місяців, або понад 27 років, ув’язнення у справі про підготовку замаху на Дональда Трампа. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Міністерство юстиції США.

Обставини справи

Суд встановив, що Мерчант, якого американські посадовці пов’язували з Іраном, намагався найняти виконавця для вбивства політика або посадовця у США. За даними Мін’юсту США, змова була помстою за загибель командувача іноземними військовими операціями Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.

Сулеймані загинув у січні 2020 року внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді. Іранські посадовці неодноразово заявляли про намір помститися за його загибель.

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Свідчення та позиція Мін’юсту

Під час слухань Мерчант заявив, що його змусили взяти участь у змові, аби захистити свою родину в Тегерані від Корпусу вартових ісламської революції. За повідомленнями кількох медіа, він також сказав, що очікував викриття до того, як хтось міг загинути.

Мерчант стверджував, що не отримував наказу вбити конкретну людину. Водночас він зазначив, що його контакт в Ірані згадував у зв’язку зі змовою Трампа, колишнього президента США Джо Байдена та колишню посолку при ООН Ніккі Гейлі.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що змова була спрямована саме проти Трампа. Мерчанта затримали 12 липня 2024 року, коли він планував залишити Сполучені Штати.

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