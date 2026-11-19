Федеральний суд у Маямі, США, визнав пастора з Флориди Крістіана Еммануеля Санона винним у злочинах, пов’язаних з убивством президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році. Серед обвинувачень, за якими його визнали винним, — змова з метою вбивства Моїза. Санону загрожує довічне ув’язнення.

Змова щодо зміни влади

За даними The Guardian, судовий процес у федеральному суді Маямі тривав майже вісім тижнів. Санону висунули загалом вісім обвинувачень, зокрема у змові з метою викрадення або вбивства людини за межами Сполучених Штатів.

Федеральні прокурори заявили, що Південна Флорида була центром планування та фінансування змови, метою якої було усунення Моїза і приведення до влади президента, обраного учасниками плану. За версією обвинувачення, спочатку змовники розглядали Санона як кандидата на посаду президента Гаїті. Прокурори також стверджували, що він допомагав збирати кошти, організовував поїздки до Гаїті та проживання для себе й інших людей.

Під час свідчень Санон визнав, що в певний момент контактував з людьми, які намагалися замінити Моїза. Водночас він заявляв, що група відмовилася від його кандидатури задовго до вбивства президента, і заперечував, що знав про плани вбивства.

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Деталі справи

Згідно з обвинувальним актом, план усунення Моїза почав набувати остаточних обрисів у квітні 2021 року, коли Санон зустрівся у Південній Флориді з колишнім сенатором Гаїті та кількома американськими бізнесменами. Слідчі вважали, що в разі приходу Санона до влади дві компанії з Флориди, відомі спільно як CTU, мали отримати контракти на інфраструктурні проєкти, сили безпеки та військове обладнання.

Прокуратура заявила, що CTU спочатку найняла приблизно 18 громадян Колумбії з військовою підготовкою для охорони Санона. За даними слідства, змовники також закуповували зброю й бронежилети та намагалися налагодити зв’язки з гаїтянськими бандами.

Жовенеля Моїза вбили під час нічного нападу на його будинок 7 липня 2021 року; його дружина дістала поранення. Американські прокурори висунули обвинувачення понад 40 людям у справах, пов’язаних з убивством президента, а 12 осіб уже були засуджені. П’ятеро з них відбувають довічні терміни ув’язнення.

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