У США підтвердили точність трьох методів пошуку рідкісних змін ДНК — News-Medical

Дослідники Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі підтвердили точність генетичних інструментів для виявлення рідкісних змін ДНК, які виникають у клітинах людини протягом життя. Як повідомляє News-Medical, науковці встановили, що поєднання масового секвенування, секвенування окремих клітин і дуплексного секвенування дає найповнішу картину генетичної мозаїчності тканин.

Зміни ДНК у різних клітинах

Генетична мозаїчність, або соматичний мозаїцизм, виникає через зміни ДНК, що накопичуються не в усіх клітинах організму, а лише в окремих із них. Через це різні тканини однієї людини можуть мати відмінні генетичні варіанти. На відміну від успадкованих варіантів, які передаються від батьків і присутні в усіх клітинах, соматичні мутації з'являються протягом життя.

Частина таких змін є нейтральною та не впливає на здоров'я. Водночас дослідники пов'язують соматичну варіативність із віковими захворюваннями та ризиком розвитку раку. За словами керівника проєкту Тінга Вана, для подальшого вивчення хвороб необхідно спершу визначити спектр нормальних соматичних варіантів у людини.

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Дані пангеному та синтетичні мутації

Роботи увійшли до серії публікацій у журналах Cell Press, зокрема в Cell і Cell Genomics. Дослідження є частиною мережі Somatic Mosaicism across Human Tissues, яку підтримує Common Fund Національних інститутів здоров'я США. Медична школа Вашингтонського університету є національним координаційним центром цієї мережі та одним із п'яти центрів виробництва даних.

В одному з досліджень команда використала дані консорціуму Human Pangenome Reference Consortium, які раніше переважно застосовували для пошуку успадкованих генетичних варіантів. Автори показали, що ці дані також можна використовувати для виявлення соматичних змін ДНК у тканинах. В іншій роботі науковці на основі даних International HapMap Project розробили підходи для синтетичного створення мільйонів відомих соматичних мутацій, щоб перевіряти точність методів їх пошуку.

Наступним етапом проєкту має стати аналіз зразків кількох тканин від 150 донорів різного походження та різних вікових груп.

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