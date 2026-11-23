Дослідження в системі Kaiser Permanente Southern California у США засвідчило, що після щеплення проти COVID-19 ризик травми плеча, пов’язаної з введенням вакцини, був на 63% вищим, ніж після вакцинації від грипу. Водночас такий стан залишався рідкісним: абсолютна різниця становила приблизно сім додаткових випадків на 100 тис. щеплень.

Майже 1,9 млн вакцинацій

Як повідомляє News-Medical, автори ретроспективного дослідження проаналізували близько 1,9 млн щеплень, зроблених більш ніж 1,3 млн дорослих у період від 1 серпня 2023 року до 30 квітня 2024 року. Учасники отримували вакцини проти COVID-19 або грипу внутрішньом’язово в дельтоподібний м’яз.

Дослідники виявили 265 підтверджених випадків травми плеча, пов’язаної з введенням вакцини, або SIRVA. Її визначали як симптоми у вакцинованій руці, що з’явилися протягом семи днів після щеплення, тривали понад 30 днів, могли бути пов’язані з вакцинацією та не мали іншої встановленої причини.

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Абсолютний ризик був низьким

Частота SIRVA становила 1,84 випадку на 10 тис. щеплень від COVID-19 і 1,15 випадку на 10 тис. вакцинацій від грипу. Після коригування відмінностей між групами, зокрема віку та супутніх захворювань, відносний ризик після вакцинації від COVID-19 був вищим на 63%.

Серед людей віком від 65 років не виявили статистично значущої різниці ризику між вакцинами від COVID-19 та високодозовими вакцинами проти грипу. Автори зазначили, що на результати могли вплинути невраховані чинники, зокрема довжина голки й місце ін’єкції, а дослідження охоплювало лише одну систему охорони здоров’я та один сезон.

SIRVA відрізняється від звичайного короткочасного болю в місці уколу: йдеться про стійкі симптоми у плечі. Дослідники наголосили на важливості правильного вибору місця введення та голки, а також зазначили, що переваги вакцинації проти COVID-19 і грипу у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації можуть переважати невеликий абсолютний ризик цього ускладнення.

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