У США кількість кампаній на краудфандинговій платформі GoFundMe для збору коштів на продукти харчування за рік зросла на 40%. На всіх англомовних ринках платформи — у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Ірландії — таких кампаній стало більше на 35%, а обсяг пожертв для них зріс на 50%, повідомляє Fortune.

Витрати на базові потреби

Генеральний директор GoFundMe Тім Кадоган пов’язав тенденцію зі зростанням вартості продуктів, оренди житла та пального. За його словами, доходи багатьох людей не збільшувалися темпами, співмірними зі зростанням цін.

За даними платформи, попит на збори для покриття базових витрат зростає приблизно чотири роки — від пізнього етапу пандемії COVID-19. У жовтні 2020 року GoFundMe запровадила вкладки для зборів на їжу, оренду та щомісячні рахунки у відповідь на посилення потреби в допомозі.

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Кампанії на оренду й рахунки

Минулого року кількість кампаній для покриття необхідних витрат — від оренди та комунальних послуг до продуктів — збільшилася на 20%. Вкладка щомісячних рахунків була однією з найдинамічніших на платформі, поступаючись лише індивідуальній підтримці некомерційних організацій.

Науковий співробітник Інституту науки про дані Університету Торонто Мартін Лукк вважає, що краудфандинг реагує на прогалини у системі соціального захисту. У книзі, написаній разом з Еріком Шнайдерханом, він зазначав, що в канадській провінції Квебек, де діє більше соціальних програм, краудфандинг менш поширений, ніж у провінціях зі слабшою соціальною підтримкою.

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