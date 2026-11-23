У США платформа OKXICE для торгівлі токенізованими цінними паперами має розпочати роботу в понеділок, хоча 56 із 62 компаній, акції яких спочатку планували допустити до торгів, заперечили проти токенізації своїх паперів. OKXICE спільно управляють Intercontinental Exchange та криптобіржа OKX, повідомляє CNBC.

За даними публічних повідомлень, оприлюднених із 4 жовтня до 5 листопада, проти участі виступили близько 90% компаній із початкового переліку. Згодом заперечення подали й інші емітенти, яких не було в першому списку.

Активи для торгівлі

На старті на платформі будуть доступні токенізовані акції Coinbase, Robinhood, Strategy, Circle, Securitize та BitGo. OKXICE також підтвердила 113 активів, зокрема біржові фонди та інші біржові продукти, які запускатимуть поступово. Серед нових учасників платформа назвала Fidelity Investments, Direxion, eToro, Strive та Vida Global.

Токенізовані акції є блокчейн-представленнями цінних паперів. За словами співголови OKXICE Ендрю Куомо, багато компаній поки не знайомі з механізмом токенізації та наслідками цілодобового глобального доступу до торгів. Він вважає, що обережність емітентів пов'язана з потребою краще зрозуміти роботу нової системи.

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Строк для заперечень

30-денний період для відмови передбачає виняток SEC для інновацій, що набув чинності у вересні та тимчасово дозволяє торгівлю певними токенізованими акціями. Платформа повинна повідомити емітента базових акцій і дати йому можливість заперечити. Якщо емітент заперечує, його акції не можуть бути токенізовані для торгів на платформі.

Головний інвестиційний директор криптопідрозділу Franklin Templeton Сет Гіннс заявив, що чимало емітентів були готові вивчати цю можливість, але не хотіли ухвалювати рішення поспіхом через інші пріоритети. Керівник MassPay Ран Грушковський зазначив, що частину компаній турбує не сама токенізація, а вплив цілодобових торгів на вартість акцій та стратегії комунікації з інвесторами, зокрема планування корпоративних оголошень.

Інші моделі токенізації

Однією з альтернатив моделі OKXICE є підхід, за якого емітент інтегрує блокчейн-акції в наявну регульовану ринкову інфраструктуру та зберігає більше контролю над процесом. Nasdaq планує у другому кварталі наступного року запустити орієнтовану на емітентів модель токенізованих акцій у партнерстві з Payward, материнською компанією Kraken.

Токенізація приваблює інституційних та інших інвесторів можливістю цілодобової торгівлі, скороченням строків розрахунків, дробовим володінням і простішим використанням цінних паперів як застави. Аналітик Clear Street Овен Лау вважає, що в найближчій перспективі це може не створити значного додаткового доходу для бірж, однак тренд на токенізацію акцій і торгівлю 24/7 зберігається.

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