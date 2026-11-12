У США подали клопотання про повернення $166 млрд мит імпортерам — Fortune

У Суд міжнародної торгівлі США представники позивачів у колективній справі Freestyle World, Inc. v. United States подали клопотання про механізм повернення коштів, сплачених за тарифи. Рішення за цим клопотанням може поширити відшкодування на понад 330 тисяч імпортерів, незалежно від того, чи подавали вони окремі позови проти адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Fortune.

Повернення для всіх учасників справи

Загальна сума можливих відшкодувань становить $166 млрд. Представники позивачів заявили, що запропонований судовий припис надасть митній службі повноваження повернути кошти з відсотками всім учасникам колективного позову, зокрема десяткам тисяч малих підприємств, які не мають ресурсів для індивідуальних судових справ.

У лютому Верховний суд США постановив, що мита, запроваджені на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, перевищували президентські повноваження. Це відкрило шлях до повернення коштів американським імпортерам, які сплачували ці збори.

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Позиція адміністрації Трампа

Станом на серпень американським компаніям уже повернули понад $115 млрд через систему Consolidated Administration and Processing of Entries. Водночас частина імпортерів досі не отримала відшкодування через технічні помилки в поданнях, відсутність потрібних документів, нестачу юридичних ресурсів або використання послуг стороннього імпортера.

Адміністрація Трампа заперечує проти загального механізму повернення та наполягає, що компенсації мають отримувати лише ті імпортери, які самостійно звернулися до суду. Міністерство юстиції США має до 13 листопада подати відповідь на первинний позов, а до 9 грудня — позицію щодо клопотання про відшкодування.

Суддя Річард Ітон раніше постановив, що всі імпортери, які сплатили ці мита, мають право на повернення коштів, і в квітні видав загальний припис про відшкодування. Адміністрація США оскаржила це рішення у червні.

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