У США Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU) подала колективний позов проти адміністрації президента Дональда Трампа. Організація прагне зупинити розслідування щодо анонімних користувачів соцмереж, які критикували Імміграційну та митну службу США (ICE), повідомляє The Hill.

Позов від імені чотирьох користувачів

Адвокати ACLU подали позов до федерального суду в п’ятницю від імені чотирьох неназваних користувачів соцмереж. Вони заявили, що через опубліковані ними дописи були видані судові повістки для встановлення їхніх особистостей. Позивачі також стверджують, що не публікували нічого злочинного або такого, що могло б бути підставою для розслідування.

Відповідачами у справі вказані прокурорка США Джанін Пірро, генеральний прокурор Тодд Бланш і міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін. Анонімні позивачі також просять суд зобов’язати владу видалити всі зібрані та збережені щодо них записи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви про сотні повісток

У ACLU заявили, що федеральна влада нібито надіслала технологічним компаніям сотні судових повісток із вимогою надати дані про користувачів, які критикували ICE в інтернеті. Представниця організації Лора Морафф назвала це використанням процедури великого журі для помсти людям за висловлення політичних поглядів.

ACLU стверджує, що адміністрація недобросовісно використала повноваження великого журі, аби отримати персональні дані анонімних критиків імміграційної політики. На думку організації, це відбувалося без урахування того, чи захищені такі висловлювання Першою поправкою до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Читай нас у