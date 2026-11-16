У США помер 106-річний уцілілий після атаки на Перл-Гарбор — The Independent

У Сентервіллі, штат Массачусетс, у віці 106 років помер Фрімен Джонсон — найстарший серед небагатьох уцілілих після японської атаки на Перл-Гарбор. Його смерть у суботу вдома підтвердила донька Даян Джонсон, повідомляє The Independent.

Служба на Оаху

7 грудня 1941 року Джонсон перебував на острові Оаху під час раптової атаки Японії. На острові тоді дислокувалися, за оцінками, близько 87 тисяч військовослужбовців.

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Джонсон працював біля котла нижче палуби на борту корабля USS St. Louis. Через це він не бачив того, що відбувалося зовні під час нападу.

Спогад про атаку

В інтерв’ю Associated Press у травні 2026 року Джонсон розповідав, що не чув і не бачив атаки. Він також не знав, що інші члени екіпажу стріляли із зенітних гармат по торпедному літаку.

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