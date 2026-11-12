У США помер спортивний коментатор Ден Гікс у віці 64 років — The Guardian

У штаті Коннектикут, США, у віці 64 років помер спортивний коментатор NBC Sports Ден Гікс, який протягом кар’єри висвітлював гольф, олімпійське плавання та матчі з американського футболу команди Нотр-Дам. Про його смерть повідомили родина та NBC, пише The Guardian.

Дружина Гікса, спортивна ведуча ESPN Ганна Сторм, заявила, що він помер пізно ввечері в середу внаслідок гострої хвороби. Вона назвала смерть чоловіка раптовою та несподіваною. У Гікса залишилися дружина та троє дочок.

Кар’єра на NBC Sports

Гікс прийшов до NBC у 1992 році, пропрацювавши перед тим три роки на CNN. Найвідомішим він був як головний коментатор гольфу, а також працював на олімпійських трансляціях із плавання та лижного спорту.

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Гольф був його улюбленим видом спорту. Він коментував 27 турнірних перемог Тайгера Вудса, зокрема три перемоги на Відкритому чемпіонаті США. Також Гікс працював на трансляціях Кубка Райдера, Відкритого чемпіонату Британії, турнірів PGA Tour і Players Championship.

Олімпійські трансляції та футбол

Гікс вісім разів коментував олімпійське плавання разом із Роуді Гейнсом. Вони висвітлювали вісім золотих медалей Майкла Фелпса на Олімпіаді 2008 року в Пекіні, а також 14 олімпійських медалей Кеті Ледекі на чотирьох Іграх. Загалом він працював на 16 Олімпіадах, уперше — на Іграх 1992 року в Барселоні, де був ведучим Olympic Triplecast.

Коментатор працював на матчах Нотр-Дам у 2013–2016 роках і повернувся до цієї роботи у 2024 році. У різні роки він також коментував регіональні ігри NFL, п’ять Відкритих чемпіонатів Франції з тенісу та матчі NBA.

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