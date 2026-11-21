У США понад 3500 новобранців Імміграційної та митної служби (ICE), які мали досвід роботи в правоохоронних органах, отримали дозвіл пройти підготовку онлайн замість місячного очного курсу. Про це повідомляє The Independent із посиланням на попередній звіт інспектора Міністерства внутрішньої безпеки США, який отримала The New York Times.

За даними проєкту звіту, переважна більшість учасників завершили дистанційне навчання протягом десяти днів, а понад 10% — за один день або менше. У документі зазначено, що деякі слухачі просто переходили між навчальними модулями, не засвоюючи змісту.

Скорочена програма підготовки

Очна програма включала навчання деескалації конфліктів, поводженню зі зброєю та правилам застосування сили. Один із посадовців підрозділу ICE з контролю та видворення, як зазначено у звіті, вважав віртуальне навчання неефективним для багатьох новобранців і надавав би перевагу очній підготовці навіть для кандидатів із правоохоронним досвідом.

Із листопада 2025 року тривалість підготовки новобранців без правоохоронного досвіду скоротили приблизно з 543 до 300 годин. Загалом між літом 2025-го та 2026 року майже 6000 співробітників пройшли суттєво скорочену модель навчання, йдеться у документі.

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Зміни у тестуванні та реакція відомства

Також автори проєкту звіту розкритикували правила складання тестів. Раніше новобранці мали дві спроби, щоб успішно скласти тест, однак за керівництва колишньої очільниці Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем ICE дозволила необмежену кількість спроб. Один із новобранців проходив тест понад 30 разів.

У проєкті звіту один неназваний інструктор назвав зміни в системі підготовки катастрофічним провалом. Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки, за даними документа, не пояснили причин скорочення навчання.

У коментарі The New York Times представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що нинішній керівник відомства Марквейн Маллін забезпечив для співробітників додаткову підготовку. В ICE наголосили, що значна частина прийнятих під час кампанії з набору кадрів працівників уже має правоохоронний досвід і закінчила поліцейську академію. Офіс інспектора міністерства розкритикував передчасне оприлюднення чернетки звіту до завершення офіційного розгляду документа відомством.

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