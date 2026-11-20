Бюджетне управління Конгресу США (CBO) у звіті попередило, що передача Австралії атомних ударних підводних човнів класу Virginia може на багато років зменшити кількість таких човнів у складі ВМС США. Як повідомляє The Guardian, американська промисловість уже має труднощі із забезпеченням потреб власного флоту в підводних човнах.

Проблеми з виробництвом

За умовами першого компонента угоди AUKUS США погодилися продати Австралії від трьох до п’яти наявних у строю субмарин класу Virginia, починаючи з 2032 року. Водночас у новому плані кораблебудування ВМС США ці передачі не враховані: у примітці зазначено, що передавання будь-якого такого човна Австралії не закладено в прогноз.

У CBO зазначили, що американська промислова база з будівництва субмарин нині не встигає задовольняти потреби ВМС США. Нарощування виробництва для заміни човнів, проданих Австралії, створило б додаткові труднощі для флоту й верфей, ідеться у звіті.

Американські верфі будують у середньому 1,13 субмарини класу Virginia на рік. Для задоволення власних потреб ВМС цей показник необхідно збільшити до двох човнів на рік, а для додаткових поставок Австралії — до 2,33. Будівництво таких субмарин, яке у 2000-х роках тривало п’ять-шість років, тепер за графіками займає в середньому 10–11 років. Затримки Virginia становлять від 24 до 36 місяців.

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Контроль над човнами

У звіті також поставили питання, чи зможуть австралійські підводні човни бути залучені у разі конфлікту США з Китаєм. Посилення австралійського підводного флоту потенційно може компенсувати частину втрати спроможностей ВМС США, оскільки човни базуватимуться у західній частині Тихого океану та зможуть швидше реагувати на конфлікт довкола Тайваню або події в Південнокитайському морі.

Водночас Австралія самостійно контролюватиме ці субмарини, тому її участь у конкретному конфлікті не гарантується. Міністр оборони Австралії Річард Марлз у 2023 році заявляв, що Канберра не даватиме обіцянок розгортати свої човни на підтримку будь-якого конфлікту США з Китаєм.

Американське законодавство щодо AUKUS дозволяє президенту США передати субмарину Австралії лише за умови, що її вилучення зі складу ВМС не погіршить підводні спроможності Сполучених Штатів. США також можуть відмовитися від передавання човнів без штрафних санкцій. Дослідницька служба Конгресу у січні розглядала альтернативу, за якої субмарини залишатимуться під командуванням США, але діятимуть з австралійських баз.

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