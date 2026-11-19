У США попередній аналіз епіднагляду зафіксував 112 підтверджених випадків кору серед вагітних у період від 1 січня 2025 року до 28 вересня 2026 року. У звіті також зазначено 13 випадків вродженого кору серед немовлят, народжених упродовж 14 днів після появи висипу в матерів.

Як повідомляє News-Medical, звіт підготували науковці Центрів з контролю та профілактики захворювань США, а опублікували в журналі NEJM Evidence. У 96% випадків інфікування вагітних були пов’язані з великими спалахами кору, що охоплювали щонайменше 50 випадків.

Ускладнення у вагітних

Серед 112 пацієнток 26 госпіталізували з причин, не пов’язаних із пологами. У 11 жінок діагностували пневмонію, у двох виникла дихальна недостатність, одну пацієнтку госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Майже всі вагітні з кором — 110 із 112 — не були вакциновані до вагітності або мали невідомий вакцинальний статус. Лише одна людина мала документально підтверджені дві дози вакцини, ще одна — одну дозу. Даних про застосування імуноглобуліну для профілактики після контакту з вірусом у цих пацієнток не було.

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Дані про новонароджених

Упродовж 14 днів після появи висипу в матері зафіксували 19 живонароджень. Вісім немовлят із цієї групи народилися передчасно, зокрема шість — до 34-го тижня вагітності. Ще вісьмох новонароджених госпіталізували до відділень інтенсивної терапії, хоча причини госпіталізації у звіті не уточнюються.

З 16 дітей, яким провели ПЛР-тестування, 14 мали позитивний результат. Тринадцять немовлят відповідали визначенню вродженого кору, використаному авторами звіту: гарячковий висип або позитивний результат тесту впродовж перших 10 днів життя у дитини, народженої від матері з підтвердженим кором. Шестеро дітей із позитивним тестом мали симптоми, а в однієї були клінічні ознаки, сумісні з менінгоенцефалітом.

Автори наголошують, що результати є попередніми: для половини випадків результат вагітності залишався невідомим, а дослідження не мало групи порівняння. Тому наведені показники не можна вважати оцінкою загального ризику для всіх вагітних із кором.

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