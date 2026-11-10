У США повідомили про три смерті, пов’язані з кором — The Guardian

У США за минулий тиждень повідомили про три смерті, пов’язані з кором. Серед них — смерть семимісячної нещепленої дитини у штаті Нью-Йорк і 21-річної жінки з Пенсильванії, яка померла невдовзі після пологів через ускладнення кору. Водночас рекомендації США щодо вакцинації проти кору не змінювалися, повідомляє The Guardian.

Роботу комітету зупинено

Колишні члени Консультативного комітету з практик імунізації (ACIP) заявили, що розформування органу ускладнило реакцію на спалах. ACIP готує рекомендації для Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) щодо вакцинальної політики.

Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший замінив радників із вакцинації людьми, яких обрав сам. Згодом федеральний суддя зупинив роботу комітету, дійшовши висновку, що адміністрація Дональда Трампа сформувала його неналежним чином. CDC приймає кандидатури до нового складу ACIP, однак процес призначення може тривати місяці або роки.

Колишній член комітету Ноел Брюер зазначив, що від початку розгляду нових рекомендацій до їхнього ухвалення зазвичай минає від 12 до 18 місяців. За його словами, тим часом спалах кору прискорюється.

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Можливі зміни до вакцинації

За звичайним графіком першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи (MMR) у США вводять після досягнення дитиною одного року. Однак під час спалахів дітям із ризиком зараження щеплення можуть зробити вже у шість місяців. Другу дозу зазвичай вводять у віці від чотирьох до шести років, але в районах спалаху її можна зробити через чотири тижні після першої.

Експерти вважають, що повноцінний ACIP міг би розглянути раніше введення другої дози в уражених районах, кампанії для невакцинованих або недостатньо вакцинованих дорослих і визначення регіонів із найнижчим охопленням щепленнями. Вони також наголошують на потребі охопити щепленнями людей до вагітності, адже вакцини проти кору не вводять під час вагітності.

Ще одна дитина померла під час спалаху кору у Вісконсині. Для штатів Нью-Йорк і Вісконсин це були перші смерті, пов’язані з кором, за три десятиліття.

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