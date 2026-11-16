У США повідомили про збої доступу до JPMorgan Chase та інших банків — Jerusalem Post

Користувачі у США повідомили про труднощі з доступом до кількох великих банків. За даними Downdetector, скарги стосувалися проблем із підключенням.

Скарги користувачів

Як повідомляє Jerusalem Post, серед банків, щодо яких надходили скарги, названо JPMorgan Chase, Bank of America та Wells Fargo. Повідомлення охоплювали кілька великих банків одночасно.

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За даними Downdetector, скарги надходили з різних частин Сполучених Штатів. Видання охарактеризувало ситуацію як поширені проблеми з підключенням.

Причину не встановили

Jerusalem Post зазначило, що чіткої причини збою на той момент не встановили. Публікація має статус такої, що розвивається. У повідомленні не наведено даних про час початку труднощів, їхню тривалість або кількість скарг.

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