Американська компанія Vintage Modern представила Vintage Fastback — перероблений Ford Mustang сьомого покоління з карбоновим кузовом у стилі Shelby GT500 1967 року, відомому як Eleanor. Автомобіль уперше показали 18 листопада на закритому заході, а 19 листопада він став доступним для огляду на виставці Retromobile New York у США, повідомляє Motor1.

Сучасна платформа та до 840 сил

Vintage Fastback побудований не на відновленому шасі класичного автомобіля, а на платформі актуального Ford Mustang S650. Базова версія оснащується 5,0-літровим V8 потужністю 486 кінських сил і крутним моментом 418 фунт-футів.

За доплату покупці можуть замовити 3,0-літровий компресор Whipple. У такому виконанні потужність зростає до 840 кінських сил, а крутний момент — до 615 фунт-футів за умови використання бензину з октановим числом 93. Vintage Modern оцінює розгін цієї модифікації до 60 миль на годину приблизно у 2,8–2,9 секунди, однак незалежного підтвердження показника немає.

Оснащення та виробництво

Для автомобіля пропонують шестиступеневу механічну коробку передач із функцією автоматичного підгазовування або 10-ступеневий автомат із пелюстками перемикання на кермі. Модель також отримала адаптивну підвіску MagneRide, гальма Brembo та активну вихлопну систему з режимами Quiet, Normal, Sport і Track.

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Передбачено шість режимів руху: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip і Custom. За даними Vintage Modern, автомобіль матиме вісім подушок безпеки, зони програмованої деформації, бічні елементи захисту від удару, системи стабілізації та контролю тяги, а також антиблокувальну систему гальм. Компанія заявила, що модель відповідатиме застосовним федеральним стандартам безпеки США та пройде фізичні краш-тести.

Понад 900 годин на один автомобіль

Карбонові кузови ручного укладання виготовлятимуть у Детройті, а складання й оздоблення проводитимуть на підприємстві Vintage Modern в Атланті. За оцінкою компанії, процес займатиме понад 900 годин на автомобіль, а обсяг випуску в перший рік становитиме близько 100 машин. За повідомленнями медіа, ціна Vintage Fastback у США становитиме 295 тисяч доларів.

Покупці зможуть обрати з понад 40 стандартних кольорів, замовити індивідуальне фарбування та смуги на кузові, а також налаштувати інтер’єр і технічні параметри. Для салону пропонують сидіння з плісированим, ромбоподібним або тканим оздобленням, шкіру, алькантару та деталі з алюмінію.

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