У США дослідники виявили зв’язок між припиненням участі літніх людей у громадських активностях під час пандемії COVID-19 і гіршими показниками когнітивного функціонування у 2022 році. Про роботу науковців Університету Сент-Луїса повідомляє News-Medical.

Дані дослідження

Автори використали національно репрезентативні поздовжні дані американського дослідження Health and Retirement Study. Вони проаналізували зміни від допандемічного 2016 року через участь у громадських активностях у 2020 році до оцінювання когнітивного функціонування та симптомів депресії у 2022 році.

До вибірки для аналізу депресивних симптомів увійшли 2457 літніх учасників, а для аналізу когнітивного функціонування — 1679. Дослідники виокремили чотири групи: людей, які не брали участі в громадських активностях ні у 2016-му, ні у 2020 році; тих, хто долучався до них у 2016-му, але не у 2020-му; учасників, активних в обидва періоди; а також тих, хто не був залучений у 2016-му, але почав брати участь до 2020 року.

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Результати аналізу

Дослідники врахували волонтерство, навчальні курси, благодійні заходи, соціальні, спортивні або гуртки за інтересами, а також участь у нерелігійних організаціях. Після врахування попереднього стану здоров’я та демографічних характеристик вони не виявили статистично значущого зв’язку між цими моделями участі та депресивними симптомами у 2022 році.

Водночас люди, які брали участь у громадських активностях у 2016 році, але припинили її у 2020-му, мали значно гірші показники когнітивного функціонування, ніж учасники, активні в обидва періоди. Їхні показники були подібними до результатів людей, які залишалися не залученими до таких активностей упродовж обох періодів.

Учасники, які почали долучатися до громадських активностей до 2020 року, мали показники когнітивного функціонування, співставні з тими, хто був залучений постійно. У додатковому аналізі автори отримали попередні свідчення, що початок такої участі міг бути особливо корисним для людей із більшою кількістю несприятливих переживань у дитинстві. Результати опубліковано в журналі The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.

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