У США присяжні почали нараду у справі китайської технологічної компанії Huawei Technologies після двомісячного судового процесу. Huawei постала перед 12 кримінальними обвинуваченнями, зокрема у змові з метою рекету, викраденні комерційних таємниць, банківському шахрайстві й перешкоджанні правосуддю, повідомляє South China Morning Post.

Позиції обвинувачення і захисту

Американські прокурори заявляють, що Huawei та три афілійовані з нею компанії впродовж двох десятиліть діяли як злочинне підприємство. За версією обвинувачення, вони нібито викрадали комерційні таємниці інших технологічних фірм, зокрема вихідний код інтернет-маршрутизаторів і робототехнічне обладнання, а також винагороджували працівників за отримання конфіденційної інформації конкурентів.

Помічник прокурора США Роберт Поллак заявив, що дії окремих працівників представляли компанію. Він відкинув аргумент захисту про те, що йшлося лише про поодинокі порушення з боку співробітників, а не про дії Huawei загалом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обвинувачення щодо Ірану

Прокуратура також стверджує, що Huawei використовувала зареєстровану в Гонконзі Skycom як неофіційну дочірню компанію для ведення бізнесу в Ірані та приховувала зв’язок із нею від банків, зокрема HSBC. Huawei заперечує обвинувачення. Адвокат компанії Браян Геберліг заявив, що прокурори створили «вигаданий портрет» Huawei, а фінансові установи знали про її діяльність в Ірані та продовжували співпрацю.

У середу обвинувачення завершило відповідь на заключні аргументи захисту, після чого суддя Енн Доннеллі понад три години надавала присяжним інструкції. Після цього вони розпочали нараду. Процес триває з вересня: обвинувачення викликало 61 свідка, а Huawei — 15.

Якщо Huawei визнають винною, компанії можуть загрожувати значні штрафи та конфіскація доходів, які, за версією обвинувачення, були отримані внаслідок злочинів. Справа привернула міжнародну увагу після затримання фінансової директорки Huawei Мен Ваньчжоу в Канаді у 2018 році на запит США. У 2021 році вона уклала з американською владою угоду про відстрочене кримінальне переслідування та повернулася до Китаю.

Читай нас у