У США призупинили вильоти через збій зв’язку в 22 центрах — The Independent

У США Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) наказала тимчасово призупинити вильоти по всій країні через збій зв’язку, який торкнувся 22 регіональних центрів управління повітряним рухом. Літакам, що вже перебували в небі, дозволили здійснити посадку, однак пасажири в аеропортах зіткнулися із затримками та невизначеністю, повідомляє The Independent.

Версія Трампа

Президент США Дональд Трамп припустив, що причиною масштабного збою могло стати застаріле обладнання FAA. Про це в ефірі Fox News заявив старший кореспондент телеканалу в Білому домі Пітер Дусі, який сказав, що спілкувався з президентом телефоном під час перебоїв.

За словами Дусі, Трамп сказав, що інцидент не схожий на кібератаку або подію, пов’язану зі штучним інтелектом. Президент також зазначив, що ніхто не взяв на себе відповідальність за можливу атаку, і пообіцяв повідомити, якщо буде встановлено, що вона сталася.

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Обладнання, якому десятиліття

Як передав кореспондент Fox News, Трамп пов’язав проблему з інфраструктурою, яку використовує FAA для забезпечення польотів. За його словами, частині обладнання близько 55 років, а його заміну обговорювали з Конгресом США, проте її досі не провели.

У матеріалі також зазначається, що демократи вимагали пояснень щодо хаосу в аеропортах. Посадовці працювали над усуненням технічної несправності та відновленням виконання рейсів.

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