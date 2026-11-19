У США протипожежний реагент Fortress FR-200 спричинив масштабну корозію на двох літаках, що залучалися до гасіння пожеж. Національна рада з безпеки на транспорті США встановила пошкодження конструкцій крила, тросів керування, електричних з’єднань і двигунів та 17 листопада 2026 року закликала Лісову службу США посилити вимоги до випробувань таких речовин.

Як повідомляє AeroTime, розслідування стосувалося BAe 146-200A компанії Neptune Aviation Services із Монтани та MD-87 оператора Aero Air з Орегону, який виконує пожежні місії під брендом Erickson Aero Tanker. У 2023 році обидва літаки брали участь у випробуванні Лісової служби США, яке мало перевірити застосування нового реагенту поряд із наявним продуктом.

Пошкодження крила та двигунів

Спочатку літаки завантажували FR-200, активною сіллю якого є хлорид магнію. Згодом протягом сезону його чергували з фосфатним реагентом Phos-Chek MVP-Fx виробництва Perimeter Solutions. На MD-87 корозія проникла більш ніж на половину товщини накладки лонжерона крила — елемента основної несної конструкції.

Aero Air замінила понад 90 електричних з’єднувачів, кілька тросів керування та приблизно 44-дюймову ділянку поздовжнього елемента конструкції фюзеляжу. Сліди корозії також виявили у трьох двигунах, які по черзі використовували на двомоторному літаку. У BAe 146 зафіксували значну корозію всередині бака для реагенту.

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Недоліки перевірок реагенту

Під час випробування не вимагали промивати баки між завантаженнями різних речовин, тому їхні залишки могли змішуватися. Масштаб пошкоджень виявили під час технічного обслуговування після пожежного сезону. У березні 2024 року Лісова служба США повідомила про це Національну раду з безпеки на транспорті та попросила провести розслідування через можливий ризик аварії.

Рада дійшла висновку, що процедура схвалення не дала належно оцінити дію хімікату за реальних умов експлуатації. Попередні лабораторні тести перевіряли окремі зразки металу, але не відтворювали поєднання металів, кріплень, з’єднань і складених конструкцій літака. Подальші випробування показали, що FR-200 може спричиняти корозію сам по собі, а змішування з фосфатним реагентом за певних умов здатне її посилювати.

Лісова служба США призупинила кваліфікацію FR-100 і FR-200 у травні 2024 року, а в грудні виключила їх зі списку дозволених продуктів. Національна рада з безпеки на транспорті рекомендувала залучити фахівців із корозії, операторів і виробників літаків до розроблення випробувань, які краще відображатимуть конструкцію повітряних суден і наслідки змішування реагентів.

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