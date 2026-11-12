У США рекордна кількість демократичних соціалістів очолить міста — The Guardian

У США після останніх виборів рекордна кількість членів організації Democratic Socialists of America (DSA) очолить міста. Нітью Раман обрали керувати Лос-Анджелесом, а Дженіз Льюїс Джордж — Вашингтоном. Девід Моралес стане мером Провіденса у штаті Род-Айленд, а Юсеф Рабхі — мером Енн-Арбора в Мічигані.

Нові мери та представники в Конгресі

Як повідомляє The Guardian, новообрані мери приєднаються до соціалістів, які вже очолюють менші міста, зокрема Берлінгтон у штаті Вермонт та Ірвайн у Каліфорнії. До них також належить демократичний соціаліст і мер Нью-Йорка Зохран Мамдані.

У січні кількість членів DSA в Конгресі США має зрости вчетверо — до восьми. Загалом понад 100 кандидатів, підтриманих організацією, обійматимуть посади на місцевому, штатному та загальнонаціональному рівнях.

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Обіцянки щодо вартості життя

У виборчих кампаніях нові мери зосереджувалися на доступності житла, міських послугах і повсякденних потребах жителів. Раман, яка працює міською планувальницею, обіцяла розширити житлове будівництво та покращити громадський транспорт. Льюїс Джордж виступала за універсальний догляд за дітьми, громадське житло й посилення захисту орендарів.

Моралес пропонував розширювати доступне житло та домагатися більшого внеску корпорацій у фінансування освіти й міських послуг. Рабхі обіцяв протидіяти дата-центрам і зберігати доступну вартість комунальних послуг.

Мерка Сіетла Кеті Вілсон, яка називає себе демократичною соціалісткою, але не є членкинею DSA, зазначила, що робота мера поєднує масштабні політичні цілі з повсякденними завданнями, зокрема підтриманням міської інфраструктури.

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