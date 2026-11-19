Дослідники, які проаналізували дані 41 315 учасників зі США, виявили зв’язок між повідомленим професійним контактом із деякими промисловими розчинниками та вищими шансами на хворобу Паркінсона. Йдеться про гас, трихлоретилен, уайт-спірит і чотирихлористий вуглець. Результати опубліковані в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Які речовини пов’язали із захворюванням

Автори використали дані онлайн-дослідження Parkinson’s Progression Markers Initiative. Учасники повідомляли, чи використовували на роботі щонайменше 100 днів протягом життя одну з 13 категорій розчинників. До вибірки увійшли 10 297 людей, які повідомили про встановлений лікарем діагноз хвороби Паркінсона, та 31 018 учасників без такого діагнозу.

Після одночасного врахування всіх 13 розчинників зв’язок зберігся для чотирьох речовин. Повідомлений контакт із трихлоретиленом був пов’язаний із на 65% вищими шансами на хворобу Паркінсона, з гасом — на 50%, із чотирихлористим вуглецем — на 28%, з уайт-спіритом — на 27%.

Кожен додатковий вид розчинника, про контакт із яким повідомляв учасник, був пов’язаний приблизно з 16% вищими шансами на захворювання. У людей, які вказали контакт із трьома чи більше розчинниками, шанси на хворобу Паркінсона були на 52% вищими, ніж у тих, хто не повідомляв про такий контакт.

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Обмеження аналізу

У статистичних моделях враховували стать, освіту, дохід домогосподарства, статус куріння, споживання кофеїну та черепно-мозкові травми з втратою свідомості. Додаткове врахування професійного контакту з пестицидами та зварюванням зменшило оцінки зв’язку для окремих розчинників на величину до 20%.

Дослідження було перехресним, тому не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв’язок. Дані про використання хімікатів і діагноз учасники повідомляли самостійно, а в контрольної групи не фіксували вік — найсильніший чинник ризику хвороби Паркінсона. Близько 26% учасників із хворобою Паркінсона не були певні, з якими саме розчинниками вони працювали, тоді як серед контрольної групи таких було 15%.

Науковці зазначили, що для перевірки результатів потрібні дослідження з об’єктивними даними про виробничий контакт із хімікатами, клінічно підтвердженими діагнозами та біомоніторингом. Вони також не оцінювали ризики для конкретних професій. Зокрема, гас і уайт-спірит можуть використовуватися як паливо, мастила, знежирювачі та розріджувачі фарб.

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