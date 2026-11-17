Дослідження за участю понад 415 тисяч дорослих у США виявило зв’язок між розладом вживання канабісу та суїцидальними думками. Люди з таким розладом мали на 57% вищі шанси повідомити про суїцидальні думки, ніж учасники без цього стану. Про результати роботи, опублікованої в журналі Journal of Studies on Alcohol and Drugs, повідомляє ScienceDaily.

Дані за десять років

Науковці проаналізували відповіді учасників Національного опитування щодо вживання наркотиків і здоров’я США, зібрані у 2014–2023 роках. У цей період канабіс ставав дедалі доступнішим у країні, а рекреаційне вживання марихуани було легалізоване в половині штатів.

Зв’язок між розладом вживання канабісу та суїцидальними думками простежувався в різних вікових, статевих, расових та етнічних групах. Водночас у жінок і молодших дорослих шанси були особливо вищими. Асоціація зберігалася після врахування депресії, психологічного дистресу та інших чинників, які можуть впливати на психічне здоров’я.

Провідний автор роботи Тосін Філіп Оєтунджі, аспірант напряму громадського здоров’я Каліфорнійського університету в Мерседі, зазначив, що його здивувало не саме виявлення зв’язку, а те, що він не посилився протягом досліджуваного періоду. Старша авторка Сідра Голдман-Меллор також повідомила, що сила асоціації за десять років не зросла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Не кожне вживання канабісу

Автори наголошують, що висновки не означають однаково підвищених шансів для всіх людей, які вживають канабіс. Дослідження стосувалося саме розладу вживання канабісу — стану, за якого людина має труднощі з контролем споживання, попри проблеми, яких воно завдає. Людина може продовжувати вживати канабіс попри шкідливі наслідки або після неодноразових спроб скоротити його вживання.

Робота не доводить, що розлад вживання канабісу безпосередньо спричиняє суїцидальні думки. Дослідники не можуть визначити, чи проблемне вживання впливає на такі думки, чи обидва явища пов’язані з труднощами психічного здоров’я або іншими чинниками.

Оцінка психічного здоров’я

На думку авторів, медики під час роботи з пацієнтами з розладом вживання канабісу можуть прямо запитувати про суїцидальні думки в межах ширшої оцінки психічного здоров’я. Це може допомогти виявити людей, яким потрібні додаткове обстеження, лікування або підтримка.

Читай нас у