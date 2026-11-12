Американські дослідники з Hoag Family Cancer Institute спільно з міжнародними науковими центрами розробили аналіз крові для виявлення ранніх передракових змін, пов’язаних із раком яєчників. Тест визначає рівень РНК-молекули Tu-Stroma, підвищена концентрація якої у крові може свідчити про наявність таких змін, повідомляє RMF24.

Маркер ранніх змін

Дослідники зосередилися на STIC — мікроскопічних змінах, що розвиваються у маткових трубах, а не безпосередньо в яєчниках. У матеріалі їх описано як зміни, що можуть передувати розвитку раку. Вони пов’язані з серозним раком високого ступеня злоякісності, або HGSOC, який джерело називає найсмертельнішим різновидом раку яєчників.

Рак яєчників часто розвивається без симптомів і нерідко діагностується вже на пізній стадії. За даними видання, підвищений рівень Tu-Stroma потенційно може дати змогу виявляти зміни за кілька років до появи захворювання. Опис тесту опублікували в журналі Nature Medicine.

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Перевірка на понад 500 пацієнтках

Тест випробували більш як на 500 пацієнтках: здорових жінках, пацієнтках із різними стадіями раку яєчників, а також у жінок із доброякісними змінами придатків матки. За результатами дослідження, аналіз із високою ефективністю виявляв як розвинений рак, так і зміни STIC. Він також був ефективнішим за поширений маркер CA125.

Метод може бути особливо важливим для жінок із мутаціями генів BRCA1 і BRCA2, які мають підвищений генетичний ризик раку яєчників. Наразі таким пацієнткам можуть рекомендувати профілактичне видалення яєчників і маткових труб. Водночас науковці наголошують, що тест ще потребує подальших досліджень і не готовий до рутинного використання в діагностиці. Наступним етапом мають стати багаторічні спостереження за пацієнтками.

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