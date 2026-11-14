У США розробили метод пошуку дефектів алмазів із бором і киснем — ScienceDaily

У США дослідник Прінстонської лабораторії фізики плазми Міністерства енергетики розробив обчислювальний метод для швидшого пошуку алмазних матеріалів, придатних для квантових комп’ютерів і високочутливих сенсорів. Метод уже допоміг визначити перспективні дефекти кристалів за участю бору та кисню, повідомляє ScienceDaily.

Кубіти у дефектах кристала

Ідеальний алмазний кристал не є достатнім для створення квантової системи. Корисні властивості можуть виникати через дефекти: відсутність атома вуглецю, заміну такого атома іншим елементом або поєднання цих змін. Атоми навколо дефекту здатні формувати кубіти — базові одиниці зберігання й обробки квантової інформації.

Алмазні матеріали привертають увагу тим, що певні квантові властивості в них можуть залишатися корисними за кімнатної температури. Багато інших кандидатів для квантових технологій потребують для надійної роботи наднизьких температур.

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Розрахунок для невеликої ділянки

Автор методу Марк Мартірез запропонував не моделювати великий фрагмент алмазної структури, а виокремлювати ділянку з 16–30 атомів навколо дефекту та розглядати її як окрему молекулу. Це дає змогу застосувати обчислювальні підходи квантової хімії, які розвивалися десятиліттями, і зменшити складність розрахунків.

За допомогою нового підходу команда може швидше аналізувати реакцію різних кубітів на лазерне світло та мікрохвильові імпульси. Дефекти з киснем можуть випромінювати синє світло, а дефекти з бором — ультрафіолетове. Науковці припускають, що відмінні оптичні властивості дозволять поєднувати кілька типів кубітів в одному пристрої та звертатися до одних із них, не впливаючи на інші.

Результати дослідження опублікували в журналі ACS Central Science. Роботу профінансували в межах програми лабораторних досліджень і розробок PPPL, а також за підтримки Управління науки Міністерства енергетики США.

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