У США розробили точніший індекс для розподілу донорських сердець — News-Medical

У США дослідники розробили та перевірили індекс медичної невідкладності US-CRS 2.0 для кандидатів на трансплантацію серця. Він точніше розрізняє пацієнтів із вищим і нижчим короткостроковим ризиком смерті без пересадки, ніж чинна система із шістьма статусами пріоритетності. Про результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA, повідомляє News-Medical.

Як створювали індекс

Автори проаналізували дані 33 097 дорослих кандидатів, внесених до американського листа очікування на пересадку серця в період із січня 2019 року до серпня 2025 року. Основним показником була смерть або виключення зі списку через погіршення стану впродовж шести тижнів без трансплантації.

Остаточна, спрощена версія моделі враховує п’ять лабораторних показників: альбумін, білірубін, розрахункову швидкість клубочкової фільтрації, BNP або NT-proBNP та натрій. Також вона бере до уваги чотири категорії пристроїв механічної підтримки кровообігу, зокрема внутрішньоаортальний балонний насос, довготривалий пристрій підтримки лівого шлуночка, мікроаксіальний насос і ECMO або тимчасовий хірургічний шлуночковий допоміжний пристрій.

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Точність і можливі зміни

У тестовій вибірці показник AUC для простої моделі становив 0,807, тоді як для чинної системи з шістьма статусами — 0,693. Вищий показник означає кращу здатність моделі розрізняти кандидатів із вищим і нижчим ризиком смерті. Дослідники зазначили, що пацієнти з однаковим статусом у нинішній системі можуть мати суттєво різний прогноз навіть за використання того самого медичного пристрою.

Автори також змоделювали перерозподіл 45 530 фактичних пропозицій донорських сердець за 2019–2024 роки. За сценарієм із системою US-CRS, що зберігає чинну структуру розподілу, спостережувана шеститижнева смертність серед кандидатів, перших у черзі, зростала з 11,2% у чинній системі до 15,7%. За загальнонаціонального ранжування за індексом цей показник становив 23,0%.

Водночас дослідження не встановлює, скільки смертей у листі очікування реально можна буде запобігти, і не оцінює вплив нового підходу на виживаність після трансплантації. Автори наголошують, що перед можливим упровадженням потрібне повне моделювання, зокрема для забезпечення справедливого доступу пацієнтам із групою крові O та людям із довготривалими пристроями підтримки лівого шлуночка.

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