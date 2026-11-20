За даними France 24, у США розробник штучного інтелекту Anthropic став першим публічним розробником ШІ, що спеціалізується виключно на цій сфері. Це сталося після рекордного первинного публічного розміщення акцій компанії.

Дебют на біржі

У перший день торгів акції Anthropic відкрилися на 34% вище. Це на короткий час підняло ринкову оцінку компанії понад $2 трлн.

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До завершення дебютної торгової сесії зростання акцій сповільнилося до 17%. Водночас папери Anthropic все одно закрили перший день торгів вище за ціну розміщення.

Реакція ринку

Попри успішний дебют Anthropic, індекси Волл-стріт того дня різко знизилися. Інвестори фіксували прибуток, а динаміка ринку відобразила занепокоєння щодо торгівлі акціями компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

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