У США розробник ШІ Anthropic завершив дебют на біржі зі зростанням на 17% — France 24
За даними France 24, у США розробник штучного інтелекту Anthropic став першим публічним розробником ШІ, що спеціалізується виключно на цій сфері. Це сталося після рекордного первинного публічного розміщення акцій компанії.
Дебют на біржі
У перший день торгів акції Anthropic відкрилися на 34% вище. Це на короткий час підняло ринкову оцінку компанії понад $2 трлн.
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До завершення дебютної торгової сесії зростання акцій сповільнилося до 17%. Водночас папери Anthropic все одно закрили перший день торгів вище за ціну розміщення.
Реакція ринку
Попри успішний дебют Anthropic, індекси Волл-стріт того дня різко знизилися. Інвестори фіксували прибуток, а динаміка ринку відобразила занепокоєння щодо торгівлі акціями компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.