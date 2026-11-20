У США сервіс відстеження збоїв Downdetector за сім днів, що завершилися у вівторок, зафіксував 6,4 млн повідомлень користувачів про перебої в роботі онлайн-сервісів. Це у чотири рази більше за звичайний тижневий показник. У світі кількість повідомлень сягнула 14 млн, що втричі перевищує типовий рівень, повідомляє Fortune.

Збої Microsoft, FAA, банків і Apple

12 та 13 листопада проблеми виникли в роботі Microsoft Outlook і Teams: електронна пошта була недоступна в понад 70 країнах майже 24 години. Downdetector отримав майже 3,9 млн повідомлень зі США та 7,8 млн у світі. Це був найбільший збій за кількістю повідомлень на платформі після інциденту з Amazon Web Services у жовтні 2025 року.

У п’ятницю Федеральне авіаційне управління США призупинило всі польоти в країні через нестабільну роботу застарілого обладнання. Попереднє розслідування вказало на два об’єкти, зокрема радіооб’єкт в Ель-Дорадо, штат Арканзас, де мережевий підрядник L3Harris встановлював новий маршрутизатор.

У понеділок через програмну помилку клієнти Chase та Wells Fargo не могли отримати доступ до коштів. На проблеми з Chase надійшло близько 90 тис. повідомлень у США — приблизно у 165 разів більше за норму. Наступного дня Apple Pay, iCloud, App Store та Apple Support отримали близько 81 тис. повідомлень, а Apple пояснила неполадки несправним внутрішнім оновленням.

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Версії причин і дані сервісу

Директор Ookla Research Марк Джайлз, чия компанія є материнською для Downdetector, назвав одночасність збоїв радше збігом обставин. За його словами, між інцидентами немає очевидного зв’язку. Він також зазначив, що великі перебої, які сервіс визначає як понад 50 тис. повідомлень про одну компанію за день у США, загалом стають рідшими з 2022 року, якщо не враховувати пандемійні роки.

Водночас віцеголова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив Financial Times, що ознак кібератаки немає, а збої могли бути пов’язані з поспішним встановленням оновлень для усунення вразливостей. За його версією, інструменти штучного інтелекту виявляють проблеми швидше, ніж компанії можуть безпечно їх виправляти.

Джайлз наголосив, що Downdetector збирає скарги користувачів, а не підтверджені дані про несправності та не встановлює першопричини збоїв. Через це платформа не може ані підтвердити, ані спростувати версію про вплив поспішного встановлення оновлень.

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