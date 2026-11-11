У США щонайменше 11 працівників Агентства національної безпеки США (АНБ) та Кіберкомандування США померли внаслідок самогубства приблизно за останній рік. Про це з посиланням на американських посадовців і публічні записи повідомляє The Japan Times.

Увага Білого дому й Конгресу

Незвична кількість таких смертей у структурах, які здійснюють електронну розвідку та кібератаки проти супротивників США, спонукала співробітників Білого дому та Конгресу в закритому режимі ставити запитання керівникам цих відомств, повідомили посадовці.

У виданні зазначили, що на рішення людини вчинити самогубство можуть впливати різні чинники. Водночас смерті спонукали військових командирів вжити заходів для обмеження надмірної тривалості робочого часу та розширення психологічної підтримки для співробітників розвідки й урядових фахівців із кібертехнологій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

П’ять смертей за місяць

Від початку червня до початку липня п’ятеро працівників АНБ або Кіберкомандування США померли внаслідок самогубства. Як повідомили обізнані з ситуацією люди у серпні, така послідовність подій спонукала військових пов’язати смерті з так званим кластером самогубств.

За даними джерела, навантаження на працівників цих структур за останній рік зросло через іноземні конфлікти.

Читай нас у