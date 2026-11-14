У США скасували понад 3700 рейсів після збою авіасистеми — Channel NewsAsia

У США в суботу, 14 листопада, великі авіакомпанії скасували понад 3700 рейсів та затримали ще близько 2000, відновлюючи роботу після загальнонаціонального призупинення вильотів. За даними Channel NewsAsia, напередодні Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) майже на п’ять годин зупинило майже всі вильоти в країні.

У п’ятницю через це призупинення авіакомпанії скасували майже 10 тисяч рейсів, а понад 7 тисяч затримали. Попри скасування загального обмеження ввечері десятки тисяч пасажирів залишалися в аеропортах. Перевізники намагалися розвантажити аеропорти та розмістити екіпажі й інший персонал для відновлення польотів.

Обмеження в аеропортах

United Airlines тимчасово призупинила вильоти власних рейсів у чиказькому аеропорту О’Гара, а Delta Air Lines — в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку. Компанії пояснили це перевантаженням та проблемами з доступністю виходів на посадку. Чимало великих аеропортів також заявили, що не можуть приймати додаткові перенаправлені рейси.

American Airlines повідомила, що надаватиме пріоритет міжнародним рейсам і польотам до невеликих міст поза головними вузловими аеропортами, щоб швидше відновити роботу мережі.

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Збій у системі управління повітряним рухом

За інформацією двох представників авіакомпаній, збій міг зачепити мережу критично важливих радіочастот, якими авіадиспетчери користуються для зв’язку з пілотами. Підрядник, який здійснює нагляд за цією мережею, L3Harris, не відповів на запит про коментар.

Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що нестабільність у радіолокаційних і комунікаційних системах почалася о 15:36 за східним часом. За його словами, маршрутизатори та комутатори перевантажилися даними, що призвело до неузгодженостей у системі. Даффі заявив, що безпосередню проблему усунули й польоти є безпечними, водночас закликав виділити 50 млрд доларів на модернізацію системи управління повітряним рухом.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що наразі немає доказів кібератаки або причетності неконтрольованої системи штучного інтелекту, хоча слідчі ще не відкинули цих версій. За його словами, у розслідуванні беруть участь Агентство національної безпеки та Міністерство внутрішньої безпеки США.

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