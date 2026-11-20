Міністерство праці США оприлюднило остаточне правило, яке спрощує для компаній у різних галузях класифікацію працівників як незалежних підрядників, а не найманих працівників. Новий порядок скасовує стандарт, ухвалений за адміністрації колишнього президента Джо Байдена, повідомляє The Independent.

Нові критерії класифікації

Правило набуде чинності в січні — через 60 днів після офіційної публікації. Воно передбачає оцінку того, наскільки працівник перебуває під контролем компанії, а також чи має він можливість отримувати прибуток або зазнавати збитків завдяки власній ініціативі чи інвестиціям.

За правилами, запровадженими 2024 року за Байдена, для визначення статусу працівника застосовували низку окремих чинників. Будь-який із них міг схилити висновок на користь визнання людини найманим працівником відповідно до федерального законодавства про оплату праці.

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Вплив на компанії та працівників

Оновлений підхід може зменшити витрати бізнесу в охороні здоров’я, вантажних перевезеннях, роздрібній торгівлі, а також у сервісах перевезень і доставки через застосунки, зокрема Uber. Такі компанії часто стикаються з позовами, у яких їх звинувачують у неправильній класифікації працівників задля економії коштів. Компанії відкидають ці звинувачення.

У Міністерстві праці заявили, що правило 2024 року мало юридичні вади, а новий тест встановлює зрозуміліший стандарт і для роботодавців, і для працівників. Міністр праці Кіт Сондерлінг заявив, що трудові норми мають відповідати змінам у способах роботи американців та ведення бізнесу.

За даними опитувань, наймані працівники можуть обходитися компаніям до 30% дорожче, оскільки мають гарантії мінімальної зарплати, оплату понаднормової роботи, захист на випадок безробіття, відшкодування витрат та інші гарантії, яких не мають незалежні підрядники. Прихильники скасованого правила вважають, що неправильна класифікація працівників поширена в окремих секторах, а його скасування може позбавити людей базового правового захисту.

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